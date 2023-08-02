В мире существует масса ограничений и запретов, касающихся секса, однако некоторые из них являются настолько странными и нелепыми, что туристу бывает непросто поверить в их существование.

Запрет на секс в общественном месте, ограничения на обнажение на публике и многие другие законы, регулирующие сексуальную активность граждан вне приватных зон, приняты во многих странах мира и считаются вполне разумными.
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