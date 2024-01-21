Так ли хороша удалёнка? Опыт людей, работающих из дома

Какова на самом деле работа на дому?Работа на дому, как и занятия спортом на дому или заказ доставки еды на дом, может показаться сказкой, но так ли она хороша на практике, как в теории? Конечно, вы можете сэкономить десятки тысяч рублей в год, но вы также будете находиться дома практически весь день, каждый день, а это может быстро надоесть.