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Так ли хороша удалёнка? Опыт людей, работающих из дома

Так ли хороша удалёнка? Опыт людей, работающих из дома

Какова на самом деле работа на дому?Работа на дому, как и занятия спортом на дому или заказ доставки еды на дом, может показаться сказкой, но так ли она хороша на практике, как в теории? Конечно, вы можете сэкономить десятки тысяч рублей в год, но вы также будете находиться дома практически весь день, каждый день, а это может быстро надоесть.

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