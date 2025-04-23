Цена нашей Победы в 1945 году. Экономика СССР на фоне других воюющих стран

Приближается 80-летие даты нашей победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – 9 мая. Спустя почти четыре месяца – 3 сентября 1945 года завершилась Вторая мировая война, в которой мы тоже оказались в списке стран победительниц наряду с Великобританией, США, Францией и другими государствами антифашистского блока.