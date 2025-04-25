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Барков получил травму во 2-м матче серии с «Тампой» после хита Хэйгла. Капитан «Флориды» ушел со льда в середине 3-го периода, игроку «Лайтнинг» дали 5 минут штрафа

Капитан «Флориды» ушел со льда в середине третьего периода второго матча серии первого раунда Кубка Стэнли против «Лайтнинг» (2:0, 2-0).

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