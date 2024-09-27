"Страна.ua": Пьяный сотрудник НБУ угрожал военному с позывным "Бессмертный"

Руководитель Управления по работе с проблемными активами Национального банка Украины (НБУ) Павел Поляруш, находясь в состоянии алкогольного опьянения, угрожал оружием военнослужащему Вооруженных сил страны с позывным "Бессмертный".
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