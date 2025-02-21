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Военное обозрение

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Появление неподалёку от линии фронта F-16 Воздушных сил ВСУ с тремя ПТБ может свидетельствовать о том, что прилетал он из-за пределов Украины

Появление неподалёку от линии фронта F-16 Воздушных сил ВСУ с тремя ПТБ может свидетельствовать о том, что прилетал он из-за пределов Украины

Самолёт оснащён сразу тремя подвесными топливными баками.

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