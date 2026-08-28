ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

То , что все предлагают сделать России необходимо отнести к противоборствующей стороне , которая является провокатором и инициатором в самом начале конфликта . Именно Россия предлагала всё о чём вещает Папа в Минских соглашениях и совместно с представителями бу украины составленными . И сколько раз предлагалось перемирие , передача трупов обоюдных сторон ? Только вот противоборствующая сторона стоит на своём -на продолжении конфликта с военными действиями и вовлекая вместе с США всё больших представителей стран НАТО закупая у них оружие . Пора отвечать за свои слова и действия