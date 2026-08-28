«Папа просил передать»: С чем посланник Ватикана приехал Москву

Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Комментарии
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ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
То , что все предлагают сделать России необходимо отнести к противоборствующей стороне , которая является провокатором и инициатором  в самом  начале конфликта . Именно Россия предлагала всё о чём вещает Папа в Минских соглашениях и совместно с представителями бу украины составленными . И сколько раз предлагалось перемирие , передача трупов обоюдных сторон  ? Только вот противоборствующая сторона стоит на своём -на продолжении конфликта с военными действиями и вовлекая вместе с США всё больших представителей стран НАТО закупая у них оружие  . Пора отвечать за свои слова и действия
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1 м.
АК
Александр Каплуненко
Пусть папа найдёт маму и успокоится! Кстати, Урсула-от гинекологии вполне подойдёт...👍
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4 н.