Politico: новый канцлер ФРГ Мерц будет жестче Шольца по отношению к России

Победитель парламентских выборов в Германии, лидер консервативного Христианско-демократического союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, на посту канцлера займет более жесткую позицию в отношении России, чем его предшественник Олаф Шольц, сообщает Politico.