Потехин: 80 процентов пользователей Skype из России перейдут на российские решения

Российский бизнес не будет пользоваться платформой Microsoft Teams Порядка 80% компаний из России, которые используют Skype для корпоративной коммуникации, перейдут на отечественные решения до конца 2025 года, считает исполнительный директор «МТС Линк» Павел Потехин.
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