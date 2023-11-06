Bloomberg: Путин мог договориться с ливийским маршалом Хафтаром о военной базе в Ливии

Агентство со ссылкой на анонимные источники сообщает, что на переговорах Владимира Путина и Халифы Хафтара в Москве в конце сентября речь могла идти о расширении российского военного присутствия в Ливии и договоренностях об использовании порта Тобрук в качестве военно-морской базы.