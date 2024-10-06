После небольшого отката в сентябре российская нефть снова уверенно пробила «ценовой потолок», установленный для неё санкциями «Большой семёрки», Евросоюза и […] The post Российская нефть снова продаётся дороже «ценового потолка» appeared first on Медиакратия.
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