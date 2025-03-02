Фернандо Алонсо раскритиковал формат зимних тестов в Формуле 1

Фернандо Алонсо раскритиковал формат зимних тестов в Формуле 1Aston MartinДвукратный чемпион мира Формулы 1 Фернандо Алонсо заявил, что нынешний формат зимних тестов не позволяет пилотам, особенно новичкам, полноценно подготовиться к старту сезона.
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