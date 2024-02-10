Серия совместных культурных мероприятий России и Китая стартовала в Москве

В Камергерском переулке торжественно открыли фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Посетителей ждут свыше 300 разных мероприятий, включая мастер-классы, экскурсии и кулинарные шоу, сообщили в пресс-службе столичного правительства.
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