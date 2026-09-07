Представлен графеновый обогреватель Xiaomi для ванной на 3000 Вт со встроенной вентиляцией

Mijia Smart Bathroom Heater 2 получил радары, датчик качества воздуха, интеллектуальный контроль температуры и яркую LED-подсветку Xiaomi начала прием предзаказов на Mijia Smart Bathroom Heater 2 — потолочный обогреватель для ванной комнаты, совмещающий отопление, вентиляцию и освещение.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕЖ GeForce RTX 4090 ...
- АУ От Балтики до Япо...
- СЗ Поставки машин из...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым