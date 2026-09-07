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Представлен графеновый обогреватель Xiaomi для ванной на 3000 Вт со встроенной вентиляцией

Представлен графеновый обогреватель Xiaomi для ванной на 3000 Вт со встроенной вентиляцией

Mijia Smart Bathroom Heater 2 получил радары, датчик качества воздуха, интеллектуальный контроль температуры и яркую LED-подсветку Xiaomi начала прием предзаказов на Mijia Smart Bathroom Heater 2 — потолочный обогреватель для ванной комнаты, совмещающий отопление, вентиляцию и освещение.

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