Постпреды ЕС скоро начнут согласовывать новые санкции

Европейский союз готовится к очередным антироссийским рестрикциям. Постоянные представители государств-членов ЕС начнут согласование очередного пакета санкционных мер против России уже на встрече в среду, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».