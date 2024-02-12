Постпреды ЕС скоро начнут согласовывать новые санкции

Европейский союз готовится к очередным антироссийским рестрикциям. Постоянные представители государств-членов ЕС начнут согласование очередного пакета санкционных мер против России уже на встрече в среду, сообщает корреспондент ДОФы со ссылкой на РИА «Новости».
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