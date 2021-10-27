smi.media

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Володя
    кому ты на"уй нужна в РоссииТихановская заяви...
  • Vasil Cornev
    Этому педерасту надо бы вообще замазать рот говном!Песков посоветова...
  • галина
    Автор прав. Ради выгоды олигархов нас просто уничтожают.Исламизация славя...

Лукашенко опроверг слухи о тайной вакцинации от COVID-19

Лукашенко опроверг слухи о тайной вакцинации от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что, не боясь, посещает «красные зоны» белорусских клиник, где лечат пациентов от COVID-19, потому что тайно вакцинировался против коронавируса иностранной, западной, вакциной.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх