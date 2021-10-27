Лукашенко опроверг слухи о тайной вакцинации от COVID-19

Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что, не боясь, посещает «красные зоны» белорусских клиник, где лечат пациентов от COVID-19, потому что тайно вакцинировался против коронавируса иностранной, западной, вакциной.
Президент Беларуси Александр Лукашенко опроверг предположения о том, что, не боясь, посещает «красные зоны» белорусских клиник, где лечат пациентов от COVID-19, потому что тайно вакцинировался против коронавируса иностранной, западной, вакциной.
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