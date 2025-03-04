Карп с отредактированным геномом станет прародителем новой аквакультуры

Сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) вывели карпов, у которых с помощью генного редактирования отключен ген, препятствующий росту мышечной массы у взрослых особей.
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