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Густавссон забил первый вратарский гол в истории «Миннесоты» – голкипер забросил в пустые ворота «Сент-Луиса»

«Миннесота» одержала выездную победу над «Сент-Луисом» (4:1) в игре регулярного чемпионата НХЛ. При счете 1:3 «блюзмены» заменили вратаря на пятого полевого хоккеиста, поскольку играли в меньшинстве из-за удаления защитника Филипа Броберга.

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