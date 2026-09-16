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Живая Кубань

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Российские военные уничтожили более десяти точек, откуда киевский режим запускал БПЛА

Российские военные уничтожили более десяти точек, откуда киевский режим запускал БПЛА

Российские военные уничтожили более десяти точек, откуда киевский режим запускал БПЛАРоссийские артиллеристы ведут целенаправленную охоту на инфраструктуру украинских дронов в Харьковской области.

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