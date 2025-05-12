Сириус: самая яркая звезда на ночном небе?

Сириус, также известная как «яркая звезда», является самой заметной звездой на нашем ночном небе. Благодаря своей выдающейся светимости, которая в более чем 25 раз превышает светимость Солнца, Сириус привлекает внимание астрономов и любителей наблюдать за звездами.