Сириус: самая яркая звезда на ночном небе?

Сириус, также известная как «яркая звезда», является самой заметной звездой на нашем ночном небе. Благодаря своей выдающейся светимости, которая в более чем 25 раз превышает светимость Солнца, Сириус привлекает внимание астрономов и любителей наблюдать за звездами.
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