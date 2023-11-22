«Едва сдержал свой гнев»: никто не ожидал такой реакции Путина на простой вопрос журналиста

У бедолаги, отважившегося спросить президента России об этом, наверное, вся жизнь пролетела перед глазами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
24T Новости50 подписчиков
Популярные статьи
- «Все идет к выходу из ОДКБ»: Армения выбрала путь Украины и упорно движется к своему концу
- Мигрантское подполье готовит военную операцию в России: в 53 регионах страны обнаружены склады с оружием, принадлежащие этническим диаспорам
- Офицер-летчик ВСУ перелетел на угнанном самолете Су-27 в Россию: что известно
Свежие комментарии