Барнаульские застройщики показали макеты будущих крупных ЖК

Презентацию приурочили ко Дню строителя Макеты будущих новостроек в Барнауле / Фото: Вера Наумова / Digital-агентство Zavod В Барнауле в рамках празднования Дня строителя представили несколько макетов крупных жилищных комплексов, которые вскоре возведут в городе.
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