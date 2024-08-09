Барнаульские застройщики показали макеты будущих крупных ЖК

Презентацию приурочили ко Дню строителя Макеты будущих новостроек в Барнауле / Фото: Вера Наумова / Digital-агентство Zavod В Барнауле в рамках празднования Дня строителя представили несколько макетов крупных жилищных комплексов, которые вскоре возведут в городе.