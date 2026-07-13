Психолог Андронникова объяснила, почему вреден тренд «бежевых мам»

Концепция «бежевых мам», при которой родители стараются избегать ярких цветов в одежде и интерьере, может негативно повлиять на развитие цветовосприятия, что связано с формированием речи и мышления у детей.
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