МЧС подаёт сигнал SOS

Бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича будут судить за растрату более 300 млн рублей при строительстве антиковидного госпиталя в Мурманской области – новость о его задержании прогремела месяц назад, заставив ведомство и общественность всколыхнуться.
Бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича будут судить за растрату более 300 млн рублей при строительстве антиковидного госпиталя в Мурманской области – новость о его задержании прогремела месяц назад, заставив ведомство и общественность всколыхнуться.
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