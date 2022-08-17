The Moscow Post

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МЧС подаёт сигнал SOS

МЧС подаёт сигнал SOS

Бывшего замглавы МЧС Андрея Гуровича будут судить за растрату более 300 млн рублей при строительстве антиковидного госпиталя в Мурманской области – новость о его задержании прогремела месяц назад, заставив ведомство и общественность всколыхнуться.

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