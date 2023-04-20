⚡️⚡️Всё о помощи участникам СВО и их близким теперь в Телеграме ⚡️⚡️ 👉 «Крым 24» создал уникальный telegram-bot, который расскажет всё о военной службе, мерах поддержки военнослужащих и их родственников, а также о мобильных пунктах отбора в Крыму.