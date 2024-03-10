Вчера 55K прочитали "Вовчик" вместо самолетов получит свидомые летуны от министерства обороны Дании, пишет издание «Politico».
"Развалился после выхода из ангара": Вова не ожидал такой "подлянки" от Запада
Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да и на гражданке ВВП для наших ТУшек и АНнушек совершенно не подходят для Боингов и Аэрбасов с их подвешенными под крылья гондолами с движками. Уж очень близко к земле. Приходилось проводить определенные работы на взлетно-посадочных полосах особенно на старых аэродромах.
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15 час.
Traveller
Ничего не понимаете! Вон "мЫнистер абароны" России в четверг сообщил, что Россия восстановила выпуск (!!!) аэроплана Ту 96 !!!! То ли в предверии своего праздника (8.03) он вспомнил Ил 96, то ли Ту 95. Но что-то совсем ослабел вояка.
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4 час.
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