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"Развалился после выхода из ангара": Вова не ожидал такой "подлянки" от Запада

"Развалился после выхода из ангара": Вова не ожидал такой "подлянки" от Запада

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Да и на гражданке ВВП для наших ТУшек и АНнушек совершенно не подходят для Боингов и Аэрбасов с их подвешенными под крылья гондолами с движками. Уж очень близко к земле. Приходилось проводить определенные работы на взлетно-посадочных полосах особенно на старых аэродромах.
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Traveller
Ничего не понимаете! Вон &quot;мЫнистер абароны&quot; России в четверг сообщил, что Россия восстановила выпуск (!!!)  аэроплана Ту 96 !!!! То ли в предверии своего праздника (8.03) он вспомнил Ил 96, то ли Ту 95. Но что-то совсем ослабел вояка.
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4 час.

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