"Развалился после выхода из ангара": Вова не ожидал такой "подлянки" от Запада

Дмитрий Гурин

Да и на гражданке ВВП для наших ТУшек и АНнушек совершенно не подходят для Боингов и Аэрбасов с их подвешенными под крылья гондолами с движками. Уж очень близко к земле. Приходилось проводить определенные работы на взлетно-посадочных полосах особенно на старых аэродромах.