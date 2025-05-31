Минтранс: в Брянской области создан оперштаб в связи с обрушением моста

В Брянской области создан оперативный штаб для координации действий РЖД и МЧС. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта РФ "На базе Ситуационного центра Минтранса России создан оперативный штаб для координации действий, совместно с РЖД и МЧС России, в связи с произошедшими событиями в Брянской области", - отмечается в сообщении.