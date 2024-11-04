Роша и Литвинов приглашены на заседание КДК РФС после драки в матче ЦСКА — «Спартак»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Артур Григорьянц сообщил, что организация пригласила на заседание защитника ЦСКА Виллиана Рошу и полузащитника «Спартака» Руслана Литвинова после удалений в дерби в рамках 14-го тура.