Руслан Бортник: Власти признали, что киевляне боятся, но вместо света им пообещали новые зеркала на орбите

Почему заявления о мире прозвучали именно тогда, когда фронт замер, а тылы начали гореть? Что первично в новой тактике ударов по Киеву — желание отрезать город от энергии или попытка изменить настроение столичных элит? Почему официальный военный бюджет Украины не совпадает с реальными цифрами министерства обороны, и кто покроет разрыв в 75 миллиардов? И готово Читать далее: https://govorit.
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