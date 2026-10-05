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The Big Bang Theory Creator Admitted What The Show Got Wrong About Penny At First

The Big Bang Theory Creator Admitted What The Show Got Wrong About Penny At First

Going back to the beginning of The Big Bang Theory, it's hard not to notice how different Penny is. Fortunately, it didn't take Chuck Lorre long to fix her.

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