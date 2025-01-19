Путин на следующей неделе планирует международные контакты

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на следующей неделе проведет заседание попечительского совета МГУ, также в графике главы государства запланированы международные контакты, сообщили в программе «Москва.
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