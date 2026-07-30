ФАС раскрыла сговор при строительстве мусорных полигонов

Федеральная антимонопольная служба установила факт заключения антиконкурентного соглашения, которого ограничило конкуренцию и создало условия для неэффективного расходования бюджетных средств при строительстве мусорных полигонов.
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