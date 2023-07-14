Захарова: страны Запада, поставляющие оружие Украине, не успеют переселиться на Марс, если произойдет ядерная катастрофа

Игорь Василевский

Не закончится. Все зависит от мощности взрыва, где он произведен, направления верта и т. д. Высотный -воздушный - мин. радионуклидовпопадетв почву. Но его сила значительно большая, чем наземный. Так вот. Через неделю количество изотопов в почве ументся вдвое, еще через полгода -ещев половину. НО. Это если не будет никакого кобальта в начинке... С ним...До новых динозавров.. Модельные исследования буржуинов показали, что радиоактивные пылевые осадки бкдкт находиться в атмосфере минимально 2-2,5 года!! А это уменьшение потока солнечного света с последующим обмерзанием земли. Так что тешить себя тем, что бальшой бабах и все нормуль... А вот бомбоубежища...Где то за ними еще пока смотрят - просто помещения с плакатами чего нельзя, а где уже и не....Особенно в местах для торговлишки мелочишками всякими "сладких"