Модель не ставит диагноз, а помогает врачам расставлять приоритеты Разработанная Сбером модель Can-SAVE анализирует электронные медицинские карты и помогает врачам определять пациентов, которым обследование необходимо в первую очередь.
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