Глава ведомства поручил доложить о ходе расследования уголовного дела об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего в Республике Крым

Следственными органами СК России по Республике Крым и городу Севастополю расследуется уголовное дело в отношении 14-летнего жителя Феодосии, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью несовершеннолетнего из хулиганских побуждений (п.
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