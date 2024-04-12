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Суд оправдал главу Центрального округа Канунникова по делу о сносе стелы

Суд оправдал главу Центрального округа Канунникова по делу о сносе стелы

Судья не увидел признаков преступления в действиях Сергея Канунникова. Сегодня, 12 апреля, Железнодорожный районный суд оправдал главу Центрального округа Сергея Канунникова по делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Сибкрай.

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Комментарии
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ВБ
Валерий Бирюков
Дык, он оказывается на патриот, а фашист, раз решил убрать памятник победы в войне с фашистами.
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