Суд оправдал главу Центрального округа Канунникова по делу о сносе стелы

Судья не увидел признаков преступления в действиях Сергея Канунникова. Сегодня, 12 апреля, Железнодорожный районный суд оправдал главу Центрального округа Сергея Канунникова по делу о сносе стелы в честь 45-летия Победы в Великой Отечественной войне, передает корреспондент Сибкрай.