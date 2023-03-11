Сколько на самом деле стоит Lada Granta после подорожания. Данные от региональных и столичных дилеров

В начале месяца АвтоВАЗ поднял цены на автомобили Lada, а теперь издание Quto, пообщавшись с дилерами Владимирской, Ивановской, Московской и Нижегородской областях, выяснило, за сколько в реальности продают Granta региональные и столичные продавцы.