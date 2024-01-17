Израиль запретил врачам сотрудничать с членами ООН, занятыми расследованием в Газе

Представители Израиля призвали медицинских работников не сотрудничать с комиссией ООН, которая занимается расследованием нападения боевиков ХАМАС на Израиль 7 октября и возможных преступлений, совершенных после эскалации конфликта в секторе Газа.
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