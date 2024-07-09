Больше никогда: Чонгук со слезами смотрел, как Тэхен уходит навсегда после ссоры

Как же сильно повлиял на развитие группы дуэт Чонгука (Jungkook) и Ви (V), которые образовали внутри коллектива собственную дружескую коалицию, ставшую причиной для многих фанатов, по которой ребята следили за BTS.
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