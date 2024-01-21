Создатели Palworld провели “экстренное совещание” с Epic Games из-за большого количе...

Создатели Palworld провели “экстренное совещание” с Epic Games из-за большого количества игроковСерверы Palworld, очевидно, подверглись серьезному удару в эти выходные, что привело к некоторым проблемам с подключением для тех, кто пытался играть в игру после релиза.
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