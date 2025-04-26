Детскую железную дорогу запустят в Караганде 1 мая

Для многих карагандинцев запуск детской железной дороги – это радостная новость. Это значит, что можно будет вновь окунуться в детство вместе с детьми и прокатиться с ветерком на «Хогвартс-экспрессе», передает корреспондент ekaraganda.
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