Анисимова упустила четыре матчбола против Фернандес и в слезах снялась из-за болезни

Во втором круге турнира в Индиан-Уэллс Аманда Анисимова снялась с матча с Лейлой Фернандес. Это произошло при счете 6:2, 6:7.

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