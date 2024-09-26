Китай намерен наращивать торгово-экономическое сотрудничество с Украиной

Глава МИД КНР Ван И в ходе встречи в среду со своим украинским коллегой Андреем Сибигой в Нью-Йорке заявил, что Пекин и Киев возобновили торгово-экономическое сотрудничество, преодолев побочное влияние конфликта на Украине на их практическое взаимодействие.