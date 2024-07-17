Российский актер пожаловался на непрофессионализм коллег

Сергей Безруков разочарован совестной работой с непрофессионалами На фестивале VK Fest в «Лужниках» известный российский актер Сергей Безруков, звезда культового сериала «Бригада», поделился своими впечатлениями о работе с актерами без профессионального образования.
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