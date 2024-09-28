NASA и «Роскосмос» не пришли к единому мнению, какой уровень утечки воздуха в м...

NASA и «Роскосмос» не пришли к единому мнению, какой уровень утечки воздуха в модуле «Пирс» считать неприемлемымОфициальные лица NASA подтвердили, что проблема с утечкой воздуха на Международной космической станции (МКС) достигла наивысшего уровня опасности.
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