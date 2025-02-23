Политика как он...
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Политика как она есть

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Глава СвДП Линднер заявил, что уходит из политики после провала на выборах в ФРГ

Глава СвДП Линднер заявил, что уходит из политики после провала на выборах в ФРГ

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП), бывший глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил в социальной сети X, что уходит из политики после провала либералов на досрочных выборах в бундестаг.

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