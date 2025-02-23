Глава СвДП Линднер заявил, что уходит из политики после провала на выборах в ФРГ

Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП), бывший глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер сообщил в социальной сети X, что уходит из политики после провала либералов на досрочных выборах в бундестаг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии