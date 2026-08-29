Дәүләт Умеровның 60 яшьлек юбилей кичәсендә: Авырлыклардан курыкмаган шәхес

Казан дәүләт мәдәният институтында Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, танылган этнохореолог, фольклорчы, культурология фәннәре кандидаты Дәүләт Умеровның 60 яшьлегенә багышланган юбилей концерты узды.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым