НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Дәүләт Умеровның 60 яшьлек юбилей кичәсендә: Авырлыклардан курыкмаган шәхес

Дәүләт Умеровның 60 яшьлек юбилей кичәсендә: Авырлыклардан курыкмаган шәхес

Казан дәүләт мәдәният институтында Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре, танылган этнохореолог, фольклорчы, культурология фәннәре кандидаты Дәүләт Умеровның 60 яшьлегенә багышланган юбилей концерты узды.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым