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ИАНЕД

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Видео: Дрон РФ при штурме позиций ВСУ подорвал заряд «Змея Горыныча»

Военный корреспондент Андрей Камыжикин опубликовал в своем Телеграм-канале впечатляющие видео подрыва российским дроном-камикадзе заряда от установки разминирования УР-77 ВСУ, известной как “Змей Горыныч”.

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