БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Свой купол: России нужны частные системы ПВО для защиты НПЗ и складов маркетплейсов

Свой купол: России нужны частные системы ПВО для защиты НПЗ и складов маркетплейсов

Виктор Литовкин: Ждать, когда придёт Минобороны и защитит, — это иждивенчество, тем более для «богатеньких буратино» Игорь Землянский Фото: В.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Алекс Сэм
Алекс Сэмизменено

Просто государство боится отдавать серьёзное вооружение в частные руки. И всё, а если будет принято такое решение то собственники моментально всё оплатят. Так как если не защитят себя сами то потеряют очень много денег. Ещё раз повторюсь камень преткновения в передаче серьёзных систем вооружений в частные руки на законных основаниях.
PS A операторов на эти установки даже искать особо не надо уже достаточно много ветеранов СВО вернулось в мирную жизнь среди них есть ПВОшники которые с радостью будут получать реальные, хорошие деньги за свои приобретённые навыки.