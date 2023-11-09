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Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «Северный поток»

Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «Северный поток»

Ряд стран Запада не захотел, чтобы в проект заявления председателя Совбеза ООН вошёл призыв привлечь к ответу ответственных за инцидент на «Северном потоке», заявил постпред России при организации Василий Небензя.

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