Небензя: Запад не хотел, чтобы ООН призвала наказать взорвавших «Северный поток»

Ряд стран Запада не захотел, чтобы в проект заявления председателя Совбеза ООН вошёл призыв привлечь к ответу ответственных за инцидент на «Северном потоке», заявил постпред России при организации Василий Небензя.
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